Лукашенко вернулся с новой проверкой в Витебскую область спустя неделю

Президент Беларуси Александр Лукашенко вновь инспектирует Витебскую область, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Ранее белорусский президент признался, что ему стало плохо из-за происходящего в Витебской области.
Телеграм-канал «Пул Первого» обратил внимание, что Александр Лукашенко совершает новый визит на Витебщину спустя ровно неделю. Так, в пятницу, 31 октября, глава государства — в Березинском биосферном заповеднике в Лепельском районе.
Здесь мы писали, что Александр Лукашенко проинспектирует производство и туризм в Березинском заповеднике, изучит вопросы создания новых рабочих мест и другие.
К слову, еще глава Беларуси пообещал, что Витебскую область вывернут наизнанку, а спрос будет на всю катушку.
Тем временем Минсельхозпрод изменил цены на молоко, масло и мясо в Беларуси.