В Прикамье мужчина в одиночку воспитывает сына с аутизмом после смерти жены

Мужчина из Пермского края в одиночку воспитывает сына с аутизмом после смерти жены, сообщает фонд «Дедморозим».
Как рассказывает организация, череда сложностей и трагедий произошла в семье Александра, живущего в посёлке Кукуштан. В 2021 году мужчина потерял мать из-за инфаркта, а спустя полгода от коронавируса умерла его супруга и мама сына Вани. В 2023 году у маленького ребёнка выявили расстройство аутистического спектра, и мужчине пришлось собраться, чтобы «поднимать» ребёнка в одиночку.
Как вспоминает Александр, до трагических событий Ваня много времени проводил с мамой и бабушкой, а мужчина был главным добытчиком в семье. «Ребёнок фактически меня не знал, поэтому когда жена умерла, то нам было непросто найти контакт. Но теперь я понимаю его и без слов: подошёл с кружкой — значит, чай хочет. И, кажется, знаю каждую серию его любимого мультика “Лунтик” наизусть», — цитирует прикамца фонд «Дедморозим».
В один момент трудности сильно повлияли на Александра и он начал выпивать. В тот же момент на проблемы обратили внимание и сотрудники Минсоцразвития края. Чтобы мужчина не лишился сына, ему предложили пройти реабилитацию, а благотворительный фонд организовал содействие для сбора документов и обследования самого 6-летнего Вани.
Координатор помощи семьям Службы сохранения семей Оксана Евнушанова отметила, что мужчина любит сына и не хочет с ним расставаться. В подобных ситуациях организация помогает людям пройти трудности и сохранить семью.