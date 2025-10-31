В Прикамье мужчина в одиночку воспитывает сына с аутизмом после смерти жены

Как вспоминает Александр, до трагических событий Ваня много времени проводил с мамой и бабушкой, а мужчина был главным добытчиком в семье. «Ребёнок фактически меня не знал, поэтому когда жена умерла, то нам было непросто найти контакт. Но теперь я понимаю его и без слов: подошёл с кружкой — значит, чай хочет. И, кажется, знаю каждую серию его любимого мультика “Лунтик” наизусть», — цитирует прикамца фонд «Дедморозим».