В городе под Волгоградом больницу, школу и роддом оставили без отопления

Администрация Урюпинска Волгоградской области сообщила о временном прекращении подачи отопления и горячей воды из-за ремонтно-восстановительных работ.
Сегодня, 31 октября 2025 года, отключение затронуло потребителей, подключенных к котельной № 6, а также ряд жилых домов и социальных учреждений. Без теплоносителя и горячей воды остались объекты по улицам Штеменко, Ермолова, Л. Чайкиной, Фридек Мистек, Ленинскому проспекту, Советской, Кривошлыкова, Пушкина, Октябрьской и Ульяновскому переулку.
В их числе — здания Урюпинской центральной районной больницы, включая поликлинику, родильное и физиотерапевтическое отделения, противотуберкулезный и наркологический диспансеры, станция скорой помощи, а также онкологический диспансер. Помимо этого, временно отключены объекты ДЮСШ № 1, торговый дом «Урюпинский» и здание ПЭЦ ОАО РЖД.
— Подача тепла и горячей воды возобновится после завершения ремонтных работ, — прокомментировали в столице российской провинции.
По всем вопросам горожанам рекомендовано обращаться в аварийно-диспетчерскую службу.