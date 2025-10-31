В городе под Волгоградом больницу, школу и роддом оставили без отопления

Сегодня, 31 октября 2025 года, отключение затронуло потребителей, подключенных к котельной № 6, а также ряд жилых домов и социальных учреждений. Без теплоносителя и горячей воды остались объекты по улицам Штеменко, Ермолова, Л. Чайкиной, Фридек Мистек, Ленинскому проспекту, Советской, Кривошлыкова, Пушкина, Октябрьской и Ульяновскому переулку.