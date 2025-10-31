В Санкт-Петербурге прошел мастер-класс по созданию картин на листьях

Мастер-класс по созданию картин на листьях состоялся 10 октября в молодежном клубе «Фантазеры» по национальному проекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в администрации Колпинского района Санкт-Петербурга.
Участники освоили инновационную технику создания картин на листьях и укрепили понимание взаимосвязи между творчеством и экологическим потреблением. Гости получили возможность ознакомиться с передовыми методами арт-терапии и экологического искусства, которые способствуют гармонизации внутреннего состояния и формированию ответственного отношения к окружающей среде.
Особое внимание было уделено изучению принципов устойчивого дизайна, а также анализу влияния арт-практик на формирование экологической культуры. В результате участники не только приобрели новые художественные навыки, но и осознали значимость экоискусства как эффективного инструмента для решения современных экологических проблем.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.