Из Владивостока на Пхукет открываются прямые рейсы с 5 ноября

Авиакомпания AZUR air с 5 ноября запускает прямые рейсы из Владивостока на Пхукет. Полеты будут выполняться из Международного аэропорта Владивосток на комфортабельном лайнере Boeing 757.
В зимнем расписании рейсы запланированы с периодичностью раз в двенадцать дней. Самолет рассчитан на 238 пассажиров эконом-класса.
Для повышения комфорта в полете авиакомпания предлагает дополнительные услуги. Пассажиры могут забронировать места с увеличенным пространством для ног, а также оформить перевозку дополнительного багажа или спортивного инвентаря, что особенно актуально для отдыха на курорте.
Эти опции доступны для оформления при покупке тура у туроператора. Продажи путевок уже открыты.
Это прямое авиасообщение позволит жителям Дальнего Востока с легкостью добраться до популярных пляжей Таиланда, чтобы сменить зимнюю стужу на летнее солнце.