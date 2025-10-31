Ричмонд
Из Владивостока на Пхукет открываются прямые рейсы с 5 ноября

Авиакомпания AZUR air будет выполнять полеты на тропический остров с 5 ноября.

Источник: Комсомольская правда

Авиакомпания AZUR air с 5 ноября запускает прямые рейсы из Владивостока на Пхукет. Полеты будут выполняться из Международного аэропорта Владивосток на комфортабельном лайнере Boeing 757.

В зимнем расписании рейсы запланированы с периодичностью раз в двенадцать дней. Самолет рассчитан на 238 пассажиров эконом-класса.

Для повышения комфорта в полете авиакомпания предлагает дополнительные услуги. Пассажиры могут забронировать места с увеличенным пространством для ног, а также оформить перевозку дополнительного багажа или спортивного инвентаря, что особенно актуально для отдыха на курорте.

Эти опции доступны для оформления при покупке тура у туроператора. Продажи путевок уже открыты.

Это прямое авиасообщение позволит жителям Дальнего Востока с легкостью добраться до популярных пляжей Таиланда, чтобы сменить зимнюю стужу на летнее солнце.