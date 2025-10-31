Работа над вторым импортозамещённым МС-21 на Иркутском авиазаводе шла в три смены

Напомним, в Иркутске провели летные испытания опытного самолёт МС-21−300 № 0013. По словам первого заместителя управляющего директора — директора Инженерного центра ПАО «Яковлев» Анатолия Гайданского, борт ранее уже участвовал в полётах в 2022 году. Эта машина стала первой платформой, на которой было сертифицировано композитное крыло, полностью произведённое в России. На данный момент также полностью внедрены российские системы управления и тормозные механизмы.