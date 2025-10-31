Работа над вторым импортозамещённым МС-21 на Иркутском авиазаводе шла в три смены

IrkutskMedia, 31 октября. Специалисты Иркутского авиационного завода, инженерного центра и разработчики систем трудились круглосуточно, в три смены, чтобы подготовить к полёту второй импортозамещённый самолёт МС-21. Работы велись в цехе окончательной сборки и на лётно-испытательной станции.
Как рассказал генеральный директор предприятия Александр Вепрев в тг-канале (18+) ПАО «ОАК», постройка машины № 0013 завершалась на станциях Ф-20 и Ф-30, где выполнялся сложный комплекс работ по импортозамещению. Самолёт стал стендом для отработки всех бортовых систем — специалисты тестировали оборудование, проводили интеграцию и вносили необходимые доработки.
По его словам, работа шла в очень напряжённом графике. Отработка систем проводилась ночами, а утром анализировались результаты, принимались решения, и уже к следующей смене специалисты приступали к новым задачам.
Такой режим позволил не только сократить сроки подготовки, но и добиться стабильных результатов. По тому же принципу организованы и последующие испытания самолёта — две смены по 12 часов с ежедневными итогами работ.
Напомним, в Иркутске провели летные испытания опытного самолёт МС-21−300 № 0013. По словам первого заместителя управляющего директора — директора Инженерного центра ПАО «Яковлев» Анатолия Гайданского, борт ранее уже участвовал в полётах в 2022 году. Эта машина стала первой платформой, на которой было сертифицировано композитное крыло, полностью произведённое в России. На данный момент также полностью внедрены российские системы управления и тормозные механизмы.