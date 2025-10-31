В Омском ГАУ прошла неформальная встреча с иностранными студентами за чаем

В Омском государственном аграрном университете прошла уникальная встреча руководства вуза с иностранными студентами из африканских стран. За чашкой чая в неформальной обстановке обсудили не только учебные вопросы, но и личные впечатления от жизни в Сибири.
Студенты из Бенина, Камеруна и Зимбабве поделились, как университет помогает им адаптироваться в новой среде.
«Омский ГАУ для меня — это семья в России», — признался Армель Лерой из Камеруна.
Многие отмечали, что благодаря таким встречам чувствуют поддержку и могут свободно обсуждать свои проблемы.
Вуз планирует сделать такие диалоги регулярными, расширив их программу мастер-классами и экскурсиями по региону. Это поможет иностранным студентам не только учиться, но и лучше понимать русскую культуру и традиции сибирского края.