В профсоюзе сказали, когда увольняют за прогул в Беларуси

Специалисты пояснили, что увольняют за прогул в Беларуси только при наличии одновременно нескольких факторов. Это должна быть неявка на работу в течение всего рабочего дня (смены) либо свыше трех часов в течение всего рабочего дня непрерывно или суммарно, а также если нет уважительных причин для отсутствия.