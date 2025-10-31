В профсоюзе сказали, когда увольняют за прогул в Беларуси

Стало известно, когда в Беларуси работник может быть уволен за прогул. Об этом рассказали на республиканском профсоюзном правовом приеме, организованном в Минске, пишет агентство «Минск-Новости».
Работник спросил в профсоюзе, могут ли его уволить за прогул, если на работе он отсутствовал на работе 2,5 часа утром и еще час — после обеда.
Специалисты пояснили, что увольняют за прогул в Беларуси только при наличии одновременно нескольких факторов. Это должна быть неявка на работу в течение всего рабочего дня (смены) либо свыше трех часов в течение всего рабочего дня непрерывно или суммарно, а также если нет уважительных причин для отсутствия.
Но и однократный прогул может послужить основанием для увольнения по инициативе нанимателя, независимо от того применялись ли ранее к работнику иные меры дисциплинарного воздействия.
— Тем не менее сам факт прогула не обязывает нанимателя уволить работника, — подытожили в профсоюзе.
