Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В профсоюзе сказали, когда увольняют за прогул в Беларуси

Профсоюз сказал, когда белорус может быть уволен за прогул.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, когда в Беларуси работник может быть уволен за прогул. Об этом рассказали на республиканском профсоюзном правовом приеме, организованном в Минске, пишет агентство «Минск-Новости».

Работник спросил в профсоюзе, могут ли его уволить за прогул, если на работе он отсутствовал на работе 2,5 часа утром и еще час — после обеда.

Специалисты пояснили, что увольняют за прогул в Беларуси только при наличии одновременно нескольких факторов. Это должна быть неявка на работу в течение всего рабочего дня (смены) либо свыше трех часов в течение всего рабочего дня непрерывно или суммарно, а также если нет уважительных причин для отсутствия.

Но и однократный прогул может послужить основанием для увольнения по инициативе нанимателя, независимо от того применялись ли ранее к работнику иные меры дисциплинарного воздействия.

— Тем не менее сам факт прогула не обязывает нанимателя уволить работника, — подытожили в профсоюзе.

Также в профсоюзе сказали, обязаны ли белорусы делить отпуск на части.

Напомним, большие выходные будут в Беларуси три недели подряд.

Тем временем фрески XVIII века найдены во время реставрации дворца в Святске под Гродно: «Живопись с 200-летней историей».