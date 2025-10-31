Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае хотят запретить продажу вейпов

Правительство Пермского края предложило запретить продажу вейпов.

Источник: © РИА Новости

ПЕРМЬ, 31 окт — РИА Новости. Правительство Пермского края предложило запретить розничную продажу устройств для употребления никoтинcoдepжaщeй продукции на территории региона, инициатива будет рассмотрена на заседании краевого законодательного собрания в ноябре, сообщает пресс-служба регионального парламента.

«Правительство Пермского края предлагает ввести запрет на розничную продажу устройств для потребления никoтинcoдepжaщeй продукции. Инициативу в заксобрание внёс губернатор Дмитрий Махонин. Планируется, что проект закона депутаты рассмотрят в ноябре», — говорится в сообщении.

Запрет будет касаться продажи электронных приборов, используемых для получения никoтинcoдepжaщeгo или бeзникoтинoвoгo аэрозоля, пара, в том числе электронных систем доставки никотина и устройств для нагревания табака, a также их составных частей. Для нарушителей предусмотрены административные штрафы: для должностных лиц в размере от 15 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 до 100 тысяч рублей.

В случае принятия законопроекта запрет продажи вейпов начнет действовать с 1 марта 2026 года.