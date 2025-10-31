ПЕРМЬ, 31 окт — РИА Новости. Правительство Пермского края предложило запретить розничную продажу устройств для употребления никoтинcoдepжaщeй продукции на территории региона, инициатива будет рассмотрена на заседании краевого законодательного собрания в ноябре, сообщает пресс-служба регионального парламента.
«Правительство Пермского края предлагает ввести запрет на розничную продажу устройств для потребления никoтинcoдepжaщeй продукции. Инициативу в заксобрание внёс губернатор Дмитрий Махонин. Планируется, что проект закона депутаты рассмотрят в ноябре», — говорится в сообщении.
Запрет будет касаться продажи электронных приборов, используемых для получения никoтинcoдepжaщeгo или бeзникoтинoвoгo аэрозоля, пара, в том числе электронных систем доставки никотина и устройств для нагревания табака, a также их составных частей. Для нарушителей предусмотрены административные штрафы: для должностных лиц в размере от 15 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 до 100 тысяч рублей.
В случае принятия законопроекта запрет продажи вейпов начнет действовать с 1 марта 2026 года.