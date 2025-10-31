Космонавт Олег Артемьев показал Черное море с борта МКС

На уникальных кадрах, снятых из космоса, отчетливо просматривается практически вся акватория Черного и Азовского морей. С этой высоты видны береговые линии Крыма, Краснодарского края, Турции и Абхазии. Подобные кадры с борта МКС позволяют жителям Земли увидеть родную планету с уникального ракурса.