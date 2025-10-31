Ричмонд
Космонавт Олег Артемьев показал Черное море с борта МКС

Кадры из космоса появились в сети в Международный день Черного моря.

Источник: t.me/oleg_mks

Российский летчик-космонавт Олег Артемьев поделился захватывающим видео, на котором запечатлено Черное море с борта Международной космической станции. Ролик он опубликовал в своем телеграм-канале в Международный день Черного моря.

«О море, море! Друзья, ежегодно 31 октября отмечается Международный день Черного моря! Поэтому, на видео — его просторы с борта Международной космической станции для вас», — написал космонавт.

На уникальных кадрах, снятых из космоса, отчетливо просматривается практически вся акватория Черного и Азовского морей. С этой высоты видны береговые линии Крыма, Краснодарского края, Турции и Абхазии. Подобные кадры с борта МКС позволяют жителям Земли увидеть родную планету с уникального ракурса.