Космонавт Олег Артемьев показал Черное море с борта МКС

Российский летчик-космонавт Олег Артемьев поделился захватывающим видео, на котором запечатлено Черное море с борта Международной космической станции. Ролик он опубликовал в своем телеграм-канале в Международный день Черного моря.
«О море, море! Друзья, ежегодно 31 октября отмечается Международный день Черного моря! Поэтому, на видео — его просторы с борта Международной космической станции для вас», — написал космонавт.
На уникальных кадрах, снятых из космоса, отчетливо просматривается практически вся акватория Черного и Азовского морей. С этой высоты видны береговые линии Крыма, Краснодарского края, Турции и Абхазии. Подобные кадры с борта МКС позволяют жителям Земли увидеть родную планету с уникального ракурса.