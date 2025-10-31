Родившая в нижегородском СИЗО рассказала о быте с младенцем в камере

Родившая в следственном изоляторе уроженка Узбекистана рассказала пресс-службе ГУФСИН России по Нижегородской области о том, как осужденные или обвиняемые живут с детьми за решеткой.
31-летней обвиняемой в распространении наркотиков до вынесения приговора осталось немного. В нижегородском СИЗО № 2 она содержится почти год. За это время она успела родить сына. Сейчас ему уже три месяца.
По словам многодетной мамы, родила она в обычном роддоме, куда ее сопроводил конвой.
«У меня роды были естественными, я была в больнице около четырех дней. После рождения малыш ненадолго остался под присмотром врачей. Потом мне его привезли в СИЗО», — рассказала она.
Говоря об устройстве быта матери с ребенком в камере, женщина сообщила, что внутри созданы улучшенные условия.
«У нас есть стиральная машина, бойлер с горячей водой, электроплитка, посуда, телевизор. По продуктам питания тоже особый рацион — творог, масло, молоко, фрукты, соки. Представители администрации принесли нам игрушки, художники из отряда по хозяйственному обслуживанию украсили стены детскими рисунками. Для малыша есть манеж, ходунки. На первый взгляд и не скажешь, что это камера в следственном изоляторе — очень все хорошо оборудовано, уютно и светло. То, что я нахожусь в СИЗО, напоминает только большое окно с решеткой и массивная металлическая дверь», — подчеркнула она.
Несмотря на это, гражданка Узбекистана все же приняла непростое решение отправить младенца к родственникам на Родину. Для этого она связалась с министерством внутренних дел республики Узбекистан через администрацию СИЗО. После подготовки необходимых документов малыша удалось отправить к родным женщины.
«Я знаю, что моему сыну будет лучше с бабушкой, братьями и сестричками, ведь у нас большая семья. Очень благодарна сотрудникам и руководству СИЗО за отзывчивость, доброту и помощь в разрешении моей непростой ситуации», — отметила она.
В будущем, когда женщина окажется на свободе, она планирует устроиться на работу и посвятить себя детям.
Ранее сообщалось о том, что нижегородские сотрудники ГУФСИН задержали 20 осужденных, находящихся в розыске.
Справка.
После родов и лечения осужденной или обвиняемой дают выбор: хочет ли она жить местах лишения свободы вместе с ребенком или предпочитает оставить его на отца, бабушек или опекунов.
Если женщина решает оставить ребенка у себя, ее отправляют в специализированную колонию для женщин с детьми. Здесь малыши живут до четырех лет, после чего их отдают опекунам или в детский дом.
Всего в России есть 13 исправительных колоний для женщин с детьми. На территории таких учреждений есть центр совместного проживания, где мамы и дети проводят большую часть своего времени. Также во дворах оборудованы детские площадки, а внутри помещений — игровые комнаты. Такая исправительная колония есть и в Нижегородской области.