Родившая в нижегородском СИЗО рассказала о быте с младенцем в камере

«У нас есть стиральная машина, бойлер с горячей водой, электроплитка, посуда, телевизор. По продуктам питания тоже особый рацион — творог, масло, молоко, фрукты, соки. Представители администрации принесли нам игрушки, художники из отряда по хозяйственному обслуживанию украсили стены детскими рисунками. Для малыша есть манеж, ходунки. На первый взгляд и не скажешь, что это камера в следственном изоляторе — очень все хорошо оборудовано, уютно и светло. То, что я нахожусь в СИЗО, напоминает только большое окно с решеткой и массивная металлическая дверь», — подчеркнула она.