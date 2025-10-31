В Новосибирской области прошла IV Школа молодых ученых

Четвертая Школа молодых ученых прошла с 1 по 3 октября в Новосибирской области по национальному проекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».
Основное внимание в Школе было уделено методу рентгеноструктурного анализа биополимеров, исследованию растворов биополимеров методом малоуглового рентгеновского рассеяния, молекулярному моделированию и подходам интегративной структурной биологии. Также были показаны возможности методов рентгенофлуоресцентного анализа и компьютерной томографии применительно к исследованию биологических объектов.
Школа молодых ученых — ежегодное мероприятие, его проводит центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» совместно с Новосибирским государственным университетом. Оно направлено на подготовку ученых для работы на строящемся синхротроне СКИФ. Всего в 2025 году в работе Школы приняли участие 66 человек из 22 научных и образовательных организаций страны, в том числе 61 молодой исследователь в возрасте до 39 лет.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.