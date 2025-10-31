В Новосибирской области прошла IV Школа молодых ученых

Школа молодых ученых — ежегодное мероприятие, его проводит центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» совместно с Новосибирским государственным университетом. Оно направлено на подготовку ученых для работы на строящемся синхротроне СКИФ. Всего в 2025 году в работе Школы приняли участие 66 человек из 22 научных и образовательных организаций страны, в том числе 61 молодой исследователь в возрасте до 39 лет.