В Москве прошло торжественное открытие чемпионата «Абилимпикс»

«За 11 лет сложилась настоящая семья движения “Абилимпикс”. В этом году в финале принимают участие более 1 тысячи конкурсантов. Хочу поблагодарить правительство Москвы за неизменно высокое качество организации чемпионата, волонтеров и экспертов, которые отдают душу этому чемпионату, и, конечно, участников за умение и профессионализм. Вы амбассадоры нашего чемпионата, вы показываете, что можно верить в свою мечту и благодаря характеру и стремлению можно достичь невозможного. Вы пример для тысяч ребят в нашей стране», — сказал заместитель министра просвещения РФ Владимир Желонкин.