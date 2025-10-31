В Москве прошло торжественное открытие чемпионата «Абилимпикс»

Торжественная церемония открытия национального чемпионата «Абилимпикс», который проводится при поддержке федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети», состоялась 30 октября в Москве. В 2025 году он проходит под девизом «Нет предела — действуй смело!», сообщили в Минпросвещения РФ.
Соревноваться в турнире будут конкурсанты трех возрастных категорий: «школьники», «студенты», «специалисты». Кроме того, впервые в рамках состязаний пройдет финал чемпионата по профмастерству среди участников специальной военной операции «Абилимпикс», они будут соревноваться в 15 компетенциях.
«За 11 лет сложилась настоящая семья движения “Абилимпикс”. В этом году в финале принимают участие более 1 тысячи конкурсантов. Хочу поблагодарить правительство Москвы за неизменно высокое качество организации чемпионата, волонтеров и экспертов, которые отдают душу этому чемпионату, и, конечно, участников за умение и профессионализм. Вы амбассадоры нашего чемпионата, вы показываете, что можно верить в свою мечту и благодаря характеру и стремлению можно достичь невозможного. Вы пример для тысяч ребят в нашей стране», — сказал заместитель министра просвещения РФ Владимир Желонкин.
Основной площадкой для проведения мероприятий станет учебно-выставочный комплекс «Тимирязев Центр» — там будут представлены 48 компетенций, а состязания по еще двум компетенциям состоятся на дополнительных площадках Москвы — в Политехническом колледже им. П. А. Овчинникова и Центре практического обучения «Профессии будущего». В ходе чемпионата также будут организованы соревнования по 12 презентационным компетенциям.
В 2025 году впервые пройдет Фестиваль региональных компетенций — мастер-классы, отражающие отраслевые и этнокультурные особенности 13 регионов России.
Для гостей чемпионата будут организованы мероприятия в рамках культурной и профориентационной программ, спортивные соревнования и мастер-классы, на выставочной экспозиции представят отечественные технические средства реабилитации.
В этот же день на площадке чемпионата состоялась торжественная церемония гашения почтовых марок серии «Рабочие профессии. Профессии среднего профессионального образования», приуроченная к 85-летию системы среднего профессионального образования (СПО). На марках изображены токарь и сварщик. К юбилею системы СПО также выпущены конверт и специальный почтовый штемпель.
«Марки, которые мы гасим сегодня, украсят коллекции и будут путешествовать на конвертах по всей стране, напоминая о красоте и значимости практического труда», — отметил Желонкин.
Национальный чемпионат «Абилимпикс» — это проект, направленный на привлечение внимания общества к профессиональным возможностям инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья. Участниками «Абилимпикса» являются учащиеся школ, студенты образовательных организаций среднего и высшего образования, работающие граждане с инвалидностью или лица, имеющие ограниченные возможности здоровья (ОВЗ), в возрасте от 14 лет.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.