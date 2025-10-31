Ричмонд
В Крыму женщина с ребенком потерялись в Долине Приведений

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт — РИА Новости Крым. В Крыму женщина с 10-летним ребенком потерялись в Долине Приведений, на помощь туристам пришли спасатели. Об этом сообщили в МЧС Крыма.

Источник: МЧС Республики Крым

Инцидент произошел накануне на горе Южная Демерджи. Женщина с мальчиком сбились с тропы и в результате оказались на осыпном склоне. Продолжить самостоятельно движение не смогли. Для оказания помощи на место выезжали сотрудники Алуштинского аварийно-спасательного отряда «Крым Спас».

«Туристов оперативно обнаружили в районе каменного хаоса Долины Привидений. В медпомощи они не нуждались. Сотрудники МЧС поднялись к ним и эвакуировали к служебному автомобилю, после чего доставили к остановке общественного транспорта», — говорится в сообщении МЧС.

Спасатели настоятельно рекомендуют туристам не забывать перед походом в горы тщательно изучить маршрут, надевать соответствующую обувь и сохранять бдительность.

Ранее сообщалось, что в Севастополе на мысе Фиолент мужчина сорвался с 15-метровой высоты. Пострадавшего эвакуировали с черепно-мозговой травмой и множественными ушибами.