В Крыму женщина с ребенком потерялись в Долине Приведений

«Туристов оперативно обнаружили в районе каменного хаоса Долины Привидений. В медпомощи они не нуждались. Сотрудники МЧС поднялись к ним и эвакуировали к служебному автомобилю, после чего доставили к остановке общественного транспорта», — говорится в сообщении МЧС.