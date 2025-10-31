Умер депутат заксобрания Свердловской области от КПРФ Евгений Букреев

Господин Букреев родился 1 января 1951 года в Кировграде (Свердловская область). Как сообщили в свердловском парламенте, в школьные годы он работал старшим пионервожатым, после службы в пограничных войсках на советско-китайской границе получил педагогическое образование в Свердловском государственном педагогическом институте. «Евгений Букреев прошел насыщенный и яркий путь от комсомольского работника до руководителя отдела культуры Кировградского горисполкома. Именно при его непосредственном участии были построены Дом культуры в поселке Половинном, новая центральная библиотека, открыт историко-краеведческий музей в Верхнем Тагиле, налажена работа городского парка», — отметили в заксобрании.