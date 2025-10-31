Ричмонд
Умер депутат заксобрания Свердловской области от КПРФ Евгений Букреев

Депутат законодательного собрания Свердловской области от КПРФ Евгений Букреев скончался на 75-ом году жизни. В управлении информационной политики регионального парламента подчеркнули, что жизнь коммуниста стала «образцом беззаветного служения родному краю». «Светлая память о Евгении Михайловиче Букрееве — мудром наставнике и руководителе, истинном патриоте своей малой родины — навсегда сохранится в сердцах депутатов. Председатель Людмила Бабушкина от лица парламентариев региона выражает глубокие соболезнования родным, близким, коллегам и всем, кто знал Евгения Букреева», — добавили в заксобрании.

Источник: Коммерсантъ

Господин Букреев родился 1 января 1951 года в Кировграде (Свердловская область). Как сообщили в свердловском парламенте, в школьные годы он работал старшим пионервожатым, после службы в пограничных войсках на советско-китайской границе получил педагогическое образование в Свердловском государственном педагогическом институте. «Евгений Букреев прошел насыщенный и яркий путь от комсомольского работника до руководителя отдела культуры Кировградского горисполкома. Именно при его непосредственном участии были построены Дом культуры в поселке Половинном, новая центральная библиотека, открыт историко-краеведческий музей в Верхнем Тагиле, налажена работа городского парка», — отметили в заксобрании.

С 1986 года господин Букреев на протяжении 35 лет бессменно руководил средней общеобразовательной школой № 3 в Кировграде. «Его огромный вклад в развитие образования был отмечен почетным званием “Заслуженный учитель РФ” и знаком “Отличник народного просвещения”», — пояснили в региональном парламенте.

Параллельно с педагогической деятельностью Евгений Букреев избирался депутатом думы Кировграда все семь созывов. В 2021 году он победил на выборах депутатов заксобрания Свердловской области по Кировградскому одномандатному округу (получил поддержку 27 082 избирателей), опередив кандидатов от «Единой России» Александра Волкова (взял 24 549 голосов) и ЛДПР Александра Панасенко (7 845 голосов).

В июле 2025 года первый секретарь свердловского обкома КПРФ, вице-спикер заксобрания и кандидат в губернаторы Свердловской области Александр Ивачев включил господина Букреева в список претендентов для назначения членом Совета федерации.

