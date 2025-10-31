В Шелехове на территории бывшего завода нашли большую майнинговую ферму. Как рассказали КП-Иркутск в региональной прокуратуре, без соответствующих разрешений юридическое лицо эксплуатировало десять трансформаторных подстанций общей мощностью свыше 10 МВт, питавших два здания.
— Также сотрудники ведомства зафиксировали серьезные нарушения в соблюдении правил пожарной безопасности, в зданиях не было автоматической пожарной сигнализации, — уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.
Чтобы остановить противоправные действия, прокурор подал в Шелеховский городской суд иск с требованием приостановить использование зданий и электрооборудования до тех пор, пока не будут устранены обнаруженные нарушения.