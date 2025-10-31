Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пробок не миновать: В центре Кишинева перекроют улицу — рассказываем какую и на сколько

Ограничение введено по распоряжению примарии.

Источник: Комсомольская правда

Внимание, водители! Участок улицы Колумна перекрыт на 3 дня.

Дорожное движение на улице Колумна, в периметре улиц Александра Пушкина и Михая Эминеску, временно приостановлено с 31 октября по 2 ноября.

Ограничение введено по распоряжению примарии в связи с проведением на данном участке ремонтных работ.

Водителей призывают следовать временным дорожным знакам и соблюдать правила дорожного движения.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Что будет с ценами на квартиры в Кишиневе: Всего за 5 лет недвижимость стала вдвое дороже, продать «золотые» метры тяжело, купить — нереально.

По официальным данным, в Кишинёве и его пригородах за три месяца было продано всего 1 275 квартир — число сделок упало в три раза (далее…).

Дождутся не все: Ровно 26 лет понадобится Молдове, чтобы достичь уровня доходов в ЕС, если рост экономики, как хочет власть ПАС, будет 3 процента.

И об этом говорит не Кремль, а глава молдавского представительства Всемирного банка (далее…).

Если не съели — верните: В магазинах Молдовы обнаружены яйца, заражённые опасной для здоровья и жизни сальмонеллой.

Потребителей просят вернуть товар обратно в магазины (далее…).