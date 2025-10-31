Пробок не миновать: В центре Кишинева перекроют улицу — рассказываем какую и на сколько

Внимание, водители! Участок улицы Колумна перекрыт на 3 дня.
Дорожное движение на улице Колумна, в периметре улиц Александра Пушкина и Михая Эминеску, временно приостановлено с 31 октября по 2 ноября.
Ограничение введено по распоряжению примарии в связи с проведением на данном участке ремонтных работ.
Водителей призывают следовать временным дорожным знакам и соблюдать правила дорожного движения.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Что будет с ценами на квартиры в Кишиневе: Всего за 5 лет недвижимость стала вдвое дороже, продать «золотые» метры тяжело, купить — нереально.
По официальным данным, в Кишинёве и его пригородах за три месяца было продано всего 1 275 квартир — число сделок упало в три раза (далее…).
Дождутся не все: Ровно 26 лет понадобится Молдове, чтобы достичь уровня доходов в ЕС, если рост экономики, как хочет власть ПАС, будет 3 процента.
И об этом говорит не Кремль, а глава молдавского представительства Всемирного банка (далее…).
Если не съели — верните: В магазинах Молдовы обнаружены яйца, заражённые опасной для здоровья и жизни сальмонеллой.
Потребителей просят вернуть товар обратно в магазины (далее…).