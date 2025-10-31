В Волгограде в День Казанской иконы Божией Матери пройдет крестный ход

Волгоградская епархия сообщила о решении провести крестный ход в Волгограде 4 ноября 2025 года. В День Казанской иконы Божией Матери верующие пройдут по своему традиционному маршруту — от храма Александра Невского через площадь Павших Борцов, Аллею Героев до Центральной набережной, где волгоградцев поздравят со светлым религиозным праздником и Днем народного единства.
Как сообщили в волгоградской епархии, в 9.00 4 ноября 2025 года в храме Александра Невского отслужат Божественную литургию, а в 11.00 — молебен. В 11.30 начнется сам крестный ход. Напомним, город Волжский еще ранее объявил о проведении общегородского крестного хода 4 ноября, объявлен маршрут шествия и схема перекрытия дорог.