В Волгограде в День Казанской иконы Божией Матери пройдет крестный ход

Волгоградская епархия сообщила о решении провести крестный ход в Волгограде 4 ноября 2025 года. В День Казанской иконы Божией Матери верующие пройдут по своему традиционному маршруту — от храма Александра Невского через площадь Павших Борцов, Аллею Героев до Центральной набережной, где волгоградцев поздравят со светлым религиозным праздником и Днем народного единства.