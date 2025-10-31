Студентов ТОГУ переводят на дистанционное обучение до 5 ноября

Учащихся и преподавателей Тихоокеанского государственного университета вынужденно переводят на дистанционное обучение. Как сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня», с 1 по 5 ноября будут проводиться ремонтные работы на сетях теплоснабжения.
Общежития и учебные корпуса ТОГУ будут отключены от тепла и горячей воды. Но, как подчеркнули в медиацентре университета, отключения будут носить веерный характер.
Студентам, которые проживают в общежитиях в микрорайоне «Северный», рекомендуют разъехаться на этот период домой, однако при этом учебный процесс для них будет продолжен.