Студентов ТОГУ переводят на дистанционное обучение до 5 ноября

Студгородок останется без тепла и горячей воды.

Источник: Хабаровский край сегодня

Учащихся и преподавателей Тихоокеанского государственного университета вынужденно переводят на дистанционное обучение. Как сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня», с 1 по 5 ноября будут проводиться ремонтные работы на сетях теплоснабжения.

Общежития и учебные корпуса ТОГУ будут отключены от тепла и горячей воды. Но, как подчеркнули в медиацентре университета, отключения будут носить веерный характер.

Студентам, которые проживают в общежитиях в микрорайоне «Северный», рекомендуют разъехаться на этот период домой, однако при этом учебный процесс для них будет продолжен.