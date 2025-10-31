Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородскую шашлычную закрыли из-за антисанитарии

Заведение приостановило работу на 14 суток.

Источник: Комсомольская правда

В Нижегородской области суд принял решение о временном закрытии шашлычной «Березовка Сити» из-за грубых нарушений санитарных норм. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Специалисты ведомства провели плановую проверку в ряде районов Нижнего Новгорода и Богородском районе. В ходе нее в заведении общественного питания были выявлены серьезные нарушения. Сотрудники не соблюдали поточность технологических процессов. В помещении не было условий для соблюдения правил личной гигиены персоналом. Также в неудовлетворительном состояние находились холодильники, а в местах приготовления еды были обнаружены мухи.

По фактам нарушений было возбуждено административное дело. Суд признал организацию виновной и назначил наказание в виде приостановления деятельности на две недели.