Нижегородскую шашлычную закрыли из-за антисанитарии

Специалисты ведомства провели плановую проверку в ряде районов Нижнего Новгорода и Богородском районе. В ходе нее в заведении общественного питания были выявлены серьезные нарушения. Сотрудники не соблюдали поточность технологических процессов. В помещении не было условий для соблюдения правил личной гигиены персоналом. Также в неудовлетворительном состояние находились холодильники, а в местах приготовления еды были обнаружены мухи.