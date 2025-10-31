Нижегородскую шашлычную закрыли из-за антисанитарии

В Нижегородской области суд принял решение о временном закрытии шашлычной «Березовка Сити» из-за грубых нарушений санитарных норм. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Специалисты ведомства провели плановую проверку в ряде районов Нижнего Новгорода и Богородском районе. В ходе нее в заведении общественного питания были выявлены серьезные нарушения. Сотрудники не соблюдали поточность технологических процессов. В помещении не было условий для соблюдения правил личной гигиены персоналом. Также в неудовлетворительном состояние находились холодильники, а в местах приготовления еды были обнаружены мухи.
По фактам нарушений было возбуждено административное дело. Суд признал организацию виновной и назначил наказание в виде приостановления деятельности на две недели.