В Татарстане лучших учителей химии поощрили новыми ноутбуками

В Казанском национальном исследовательском технологическом университете (КНИТУ-КХТИ) прошла церемония награждения победителей республиканского конкурса «Химия. Учитель. Будущее». Конкурс включал номинации «Профессионалы» (за высокие результаты учеников на ЕГЭ по химии), «Популяризаторы» (за привлечение школьников к предмету) и «Перспектива» (за стратегические планы по популяризации химии). Всего участвовало около 100 педагогов.
30 победителей получили комплекты оборудования для школ, включая ноутбуки и лабораторные наборы, на сумму более 10 миллионов рублей. Заместитель министра образования Татарстана Рамиль Хайруллин подчеркнул важность поддержки учителей химии для подготовки кадров для ключевых отраслей региона. Проректор КНИТУ Дильбар Султанова назвала педагогов «самой ценной аудиторией», отметив роль педагогов в формировании интереса к химии.
Учителя поделились своими историями успеха. Виктория Каримова из гимназии № 20 Казани рассказала, что благодаря современным методам преподавания, включая использование нейросетей, ей удалось повысить интерес учеников к предмету. Чулпан Шангареева из Карабашской школы отметила, что благодаря выпускникам, обучающимся в КНИТУ, школьники начали интересоваться химической технологией и участвовать в олимпиадах.
