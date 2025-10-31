В Татарстане лучших учителей химии поощрили новыми ноутбуками

В Казанском национальном исследовательском технологическом университете (КНИТУ-КХТИ) прошла церемония награждения победителей республиканского конкурса «Химия. Учитель. Будущее». Конкурс включал номинации «Профессионалы» (за высокие результаты учеников на ЕГЭ по химии), «Популяризаторы» (за привлечение школьников к предмету) и «Перспектива» (за стратегические планы по популяризации химии). Всего участвовало около 100 педагогов.