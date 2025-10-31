Архив Санкт-Петербурга опубликовал документы штаба партизанского движения

Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга опубликовал на портале «Архивы Санкт-Петербурга» оцифрованные документы фонда Ленинградского штаба партизанского движения (ЛШПД). Использование цифровых технологий отвечает задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в архивном комитете города.
Зарегистрированные пользователи портала могут удаленно ознакомиться с документами отдела по руководству подпольной партийно-политической работой ЛШПД за 1941−1944 годы, приказами разведотдела Северного фронта об установлении связи с отрядами, посланными в тыл противника, инструкциями по связи с подпольными организациями и партизанскими отрядами, действовавшими на оккупированных территориях. Также там размещены постановления бюро Ленинградского обкома ВКП (б) о создании подпольных партийных центров, организации типографии для печати газет и листовок для населения и партизан оккупированных противником районов Ленинградской области.
С оцифрованными документами можно ознакомиться по ссылке. Директор архива Владимир Тарадин отметил, что фонд является одним из важнейших источников для изучения партизанского движения на временно оккупированной территории Ленинградской области.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.