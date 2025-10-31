Архив Санкт-Петербурга опубликовал документы штаба партизанского движения

Зарегистрированные пользователи портала могут удаленно ознакомиться с документами отдела по руководству подпольной партийно-политической работой ЛШПД за 1941−1944 годы, приказами разведотдела Северного фронта об установлении связи с отрядами, посланными в тыл противника, инструкциями по связи с подпольными организациями и партизанскими отрядами, действовавшими на оккупированных территориях. Также там размещены постановления бюро Ленинградского обкома ВКП (б) о создании подпольных партийных центров, организации типографии для печати газет и листовок для населения и партизан оккупированных противником районов Ленинградской области.