Дзерасса, Гор и Юзорсиф: какие имена выбирают родители в Башкирии

Информационно-аналитический портал Реестр ЗАГС обновил списки популярных и редких имён, которыми жители республики назвали своих детей.

Источник: Башинформ

По состоянию на 30 октября 2025 года в списке редких женских имен оказались: Дзерасса, Нурзиля, Айшат, Владлена, Раделия. Среди редких мужских имен: Гор, Юзорсиф, Вильсур, Вахтанг, Альназар.

Чаще всего девочек в Башкирии называют Ева, Амелия, Эмилия, София, Амина. Мальчикам выбирают популярные имена: Амир, Эмир, Тимур, Мирон и Михаил.

Имя Дзерасса происходит от Дзерассы, героини осетинского нартского эпоса, дочери владыки водной стихии Донбеттыра. Имя не имеет общепринятого светского значения, но в контексте эпоса оно ассоциируется с красотой и сиянием.

А мужское имя Юзорсиф — это искаженная форма имени Юсуф/Юсуп или Иосиф, которое имеет древнееврейское происхождение и означает «Яхве добавил» или «Бог приумножил». Имя популярно в арабском, тюркском и других мусульманских культурах.

Ранее сообщалось, что в Башкирии рекордно сократилась младенческая смертность.