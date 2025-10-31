Дзерасса, Гор и Юзорсиф: какие имена выбирают родители в Башкирии

А мужское имя Юзорсиф — это искаженная форма имени Юсуф/Юсуп или Иосиф, которое имеет древнееврейское происхождение и означает «Яхве добавил» или «Бог приумножил». Имя популярно в арабском, тюркском и других мусульманских культурах.