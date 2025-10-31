В Краснодаре запретили ввоз 20 тонн зараженной хурмы

«Наличие карантинного вредного организма в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой. С целью недопущения проникновения и распространения карантинных вредных организмов на территории России партия зараженной подкарантинной продукции была обеззаражена», — сообщили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.