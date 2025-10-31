На Урале земским тренерам раздадут по 1 миллиону рублей

В Свердловской области разрабатывают целевую программу «Земский доктор», по которому специалисты, переехавшие работать в сельскую местность на срок от 5 лет, получат от государства по 1 миллиону рублей.
— Тренеры формируют у своих подопечных спортивные умения и сильный характер, — рассказывает председатель свердловского Заксобрания Людмила Бабушкина.
Для участия в программе спортивным тренерам нужно переехать на работу в село, либо в малые города. У тренера должно быть высшее или среднее специальное образование. Об этом сообщает «ФедералПресс».
Отметим, что в 2025 году в Свердловской области заработала программа «Земский работник культуры», по которой первые 15 специалистов перебрались работать в села.