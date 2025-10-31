Хабаровских выпускников медвузов обяжут отработать по направлению

Госдума приняла во втором чтении правительственный законопроект, направленный на привлечение кадров в государственные медицинские организации и улучшение качества подготовки медиков, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на сайт нижнего парламента.
В частности, выпускники обязаны будут отработать три года в больницах и поликлиниках, которые оказывают пациентам услуги по полису ОМС.
За отказ медика ехать на работу по направлению ему придется компенсировать расходы государства на его обучение, а также заплатить солидный штраф.
В первоначальной версии законопроекта сделать целевиками планировалось всех студентов-медиков на бюджете, однако поправки, подготовленные ко второму чтению, эту норму скорректировали.
По оценкам депутатов, примерно 70% мест сохранятся как целевые, а оставшиеся 30% останутся обычными бюджетными. Это означает, что студенты, которые обучаются вне квоты, не будут связаны обязательствами по целевому распределению.
В то же время ординатура становится полностью целевой.
В период наставничества выпускники будут работать в медицинских организациях, которые участвуют в системе ОМС, а выпускники вузов и колледжей, получившие медицинское образование по договору о целевом обучении, — в организациях, в которых они трудоустроены в соответствии со своими контрактами.
По мнению депутатов, эти меры помогут решить острую проблему медицинских кадров, в том числе и в Хабаровском крае.
— Новый законопроект, который рассматривается в Госдуме, позволит закрепить студентов, которые обучаются на бюджетной основе, в краевых медицинских учреждениях, — сказал директор Хабаровского медицинского колледжа Артем Москвин. — Они очень нуждаются в специалистах. К сожалению, 90 процентов наших выпускников, которые учились на бюджетной основе, в государственные учреждения не приходят. Для кого тогда мы готовим кадры?
Чтобы исправить ситуацию, в крае по инициативе главврачей ведущих больниц и принято решение о передаче медколледжа из сферы образования в систему здравоохранения края.
Теперь выпускники обязаны будут отработать три года в государственных больницах и поликлиниках.