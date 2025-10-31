Хабаровских выпускников медвузов обяжут отработать по направлению

— Новый законопроект, который рассматривается в Госдуме, позволит закрепить студентов, которые обучаются на бюджетной основе, в краевых медицинских учреждениях, — сказал директор Хабаровского медицинского колледжа Артем Москвин. — Они очень нуждаются в специалистах. К сожалению, 90 процентов наших выпускников, которые учились на бюджетной основе, в государственные учреждения не приходят. Для кого тогда мы готовим кадры?