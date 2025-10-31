В Доволенском Новосибирской области начали возводить спортивный комплекс

Строительство универсального спортивного комплекса стартовало в селе Доволенском Новосибирской области по госпрограмме «Спорт России». Об этом сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
В начале октября площадка была передана подрядчику для начала строительства. Специалисты уже начали устанавливать сваи. Новый трехэтажный спорткомплекс площадью почти 2 тыс. кв. м предназначен для проведения тренировок по командным видам спорта: баскетболу, волейболу и мини-футболу.
Помимо универсального зала в здании будут тренажерный зал, зал для бокса и беговая дорожка. Всего в ближайшие три года в регионе планируют построить пять новых спорткомплексов, включая объект в Доволенском районе.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.