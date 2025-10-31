Нижегородцы смогут сдать старые шины на переработку 8 ноября

8 ноября в Нижнем Новгороде организуют четвертую акцию по приему старых автомобильных шин «Электронный сбор». Об этом сообщили команда «Нижний Новгород — экологическая столица».
Местом проведения мероприятия станут парковки у ТРЦ «Жар-Птица» (со стороны Советской площади) и ТРК «Седьмое небо» (рядом с «Максидомом»). Площадки будут работать с 13:00 до 15:00.
Первых участников акции наградят сладкими подарками. У нижегородцев примут шины без ниппеля. Сдача покрышек от грузовиков допускается, если их диаметр не превышает 1200 мм.
Нижегородцев просят не приносить окрашенные, сильнозагрязненные шины, садовых «лебедей» и прочие арт-объекты, шины от сельхозтехники (с диаметром более 1200 мм), монолитные шины из полиуретана.
Шины, направленные на переработку, в дальнейшем задействуют при производстве дорожных покрытий. В прошлом году жители принесли в рамках акции более 15,5 тонны старых шин.
Ранее мы писали, что первый снег в Нижнем Новгороде ожидается в ноябре 2025 года. Водителям рекомендуют сменить шины именно в этом месяце.