Новороссийск отметит День народного единства яркой программой

Особая праздничная атмосфера будет создана в парке им. М. В. Фрунзе, где с 14:00 пройдут концертная программа «Кубань народная», фестивали и творческие мастерские, мастер‑классы по росписи матрёшек, конкурс национальных костюмов, спортивные игры, квест «Маршрут единства».