Новороссийск отметит День народного единства яркой программой

Торжества стартуют в 10:00 с важного события — открытия «Дома дружбы» по адресу: ул. Революции 1905 года, 27. Ресурсный центр станет площадкой для развития сотрудничества местных национально‑культурных обществ.
Далее программа развернётся на нескольких площадках города и окрестностей:
В 11:00 в Центре традиционной народной культуры станицы Натухаевской (ул. Фрунзе, 60) начнётся концерт «Наш дом — Россия!».
В 12:00 в Доме культуры села Гайдук (ул. Ленина, 1) выступят творческие коллективы с программой «Сила России — в единстве народов».
Одновременно во Дворце культуры села Мысхако (ул. Шоссейная, 34) пройдёт концерт «Вместе мы Россия».
В 16:00 в парке им. Ленинского комсомола (Восточный внутригородской район) состоится концерт «Пой, страна, ты у меня одна».
В 17:00 у ротонды на берегу озера в Абрау‑Дюрсо начнётся концерт «Кубань — территория единства!».
Особая праздничная атмосфера будет создана в парке им. М. В. Фрунзе, где с 14:00 пройдут концертная программа «Кубань народная», фестивали и творческие мастерские, мастер‑классы по росписи матрёшек, конкурс национальных костюмов, спортивные игры, квест «Маршрут единства».
Кульминацией праздника станет XXXIII Фестиваль национальных культур «Новороссияне». Он пройдёт в рамках культурно‑просветительского проекта «Великое посольство» и начнётся в 16:00 в Морском культурном центре (набережная Адмирала Серебрякова, 9), сообщила пресс-служба городской администрации.