Создана гибридная система связи для удаленных и сложно застроенных районов

Проект проходит стадию пилотных испытаний на кампусных площадках.

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Специалисты Московского физико-технического института (МФТИ) разработали низкоплотную гибридную систему связи для районов, в которых обычная мобильная связь затруднена, сообщили в пресс-службе МФТИ.

«Уникальность проекта заключается в гибридной архитектуре. Она сочетает собственные узлы связи на энергоэффективных частотах с высоким радиопроникновением, которые обеспечивают надежное покрытие на удаленных территориях, и возможность бесшовной интеграции с публичными и городскими сетями», — отметили в пресс-службе.

Решение разработано на основе управляемого технологического пакета и обеспечивает устойчивую и безопасную связь в сложных условиях застройки и экранированных помещениях, где возможности традиционных коммерческих сетей сильно ограничены.

«Мы создаем не просто сеть, а технологический фундамент для “цифрового суверенного неба” России. Наше решение, основанное на полностью собственном технологическом стеке, формирует автономную, защищенную и надежную инфраструктуру связи, способную функционировать там, где это наиболее критично, от Арктики до умных городов», — рассказал директор Института цифрового неба МФТИ Юрий Хворост.

Проект проходит стадию пилотных испытаний на кампусных площадках. Коммерческая эксплуатация сети планируется к запуску в начале 2027 года.

