Создана гибридная система связи для удаленных и сложно застроенных районов

«Мы создаем не просто сеть, а технологический фундамент для “цифрового суверенного неба” России. Наше решение, основанное на полностью собственном технологическом стеке, формирует автономную, защищенную и надежную инфраструктуру связи, способную функционировать там, где это наиболее критично, от Арктики до умных городов», — рассказал директор Института цифрового неба МФТИ Юрий Хворост.