В аэропорту Пулково открыли выставку об ученых Петербургского Политеха

Фотовыставка об ученых Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого «Мой Приоритет» начала работать в аэропорту Пулково. Популяризация науки отвечает задачам национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в вузе.
«Пулково как самый технологически развитый аэропорт страны всегда приветствует проекты, направленные на популяризацию российской науки. На выставке “Мой Приоритет” представлены молодые ученые Политеха, которые совершают технологические подвиги каждый день. Мы гордимся возможности рассказать о ярких представителях научного сообщества Петербурга. Среди наших сотрудников немало студентов и выпускников Политеха, мы благодарим университет за подготовку кадров», — отметил директор по инновациям и планированию ресурсов компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» Григорий Кузьмин.
Выставка «Мой Приоритет» познакомит с учеными Петербургского Политеха и с тем, что их вдохновляет на совершение открытий. Кроме того, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого вошел в первую группу вузов, получивших гранты программы «Приоритет 2030». Она фокусируется на объединении усилий государства, бизнеса и университетов для создания совместных научно-промышленных разработок, которые необходимы для технологического лидерства России. Особое внимание уделяется созданию новых материалов для авиационной промышленности, а также развитию беспилотной авиации.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.