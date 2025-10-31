В аэропорту Пулково открыли выставку об ученых Петербургского Политеха

Выставка «Мой Приоритет» познакомит с учеными Петербургского Политеха и с тем, что их вдохновляет на совершение открытий. Кроме того, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого вошел в первую группу вузов, получивших гранты программы «Приоритет 2030». Она фокусируется на объединении усилий государства, бизнеса и университетов для создания совместных научно-промышленных разработок, которые необходимы для технологического лидерства России. Особое внимание уделяется созданию новых материалов для авиационной промышленности, а также развитию беспилотной авиации.