На Ленинградской АЭС-2 началось сооружение наружной защитной оболочки

Сооружение наружной защитной оболочки здания реактора энергоблока № 3 стартовало на Ленинградской АЭС-2 в соответствии с целями национального проекта «Новые атомные и энергетические технологии». Об этом сообщили в управлении коммуникаций Ленинградской АЭС.
Данная оболочка оградит реактор, парогенераторы и другое важное оборудование от внешних воздействий. Строители последовательно возведут несколько ярусов армокаркаса и заполнят их специальным бетоном. В итоге они создадут мощную конструкцию высотой более 70 м, диаметром почти 52 м и толщиной 800 мм, способную выдерживать не только ураганы, ударные волны, землетрясения и внешние взрывы, но и падение авиационной техники. Параллельно строители возводят и внутреннюю защитную оболочку, которая предотвратит выход радиоактивных веществ и ионизирующего излучения в окружающую среду.
«Возведение наружной защитной оболочки будет выполняться поярусно. Планируем, что первый будет готов уже в ноябре. Для устройства конструкции высотой около 4 метров потребуется более 200 тонн стальной арматуры и почти 600 кубометров бетонной смеси. В начале следующего года оболочка подрастет еще на 4 метра. Полностью наружная защитная оболочка будет готова в 2028 году», — подчеркнул заместитель директора по капитальному строительству — начальник управления капитального строительства Ленинградской АЭС-2 Евгений Милушкин.
Нацпроект «Новые атомные и энергетические технологии» поможет России стать мировым лидером в атомной и новой энергетике, достичь технологического суверенитета и энергетической безопасности, чтобы у каждого жителя страны дома были свет, тепло и доступная энергия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.