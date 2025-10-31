На Ленинградской АЭС-2 началось сооружение наружной защитной оболочки

Данная оболочка оградит реактор, парогенераторы и другое важное оборудование от внешних воздействий. Строители последовательно возведут несколько ярусов армокаркаса и заполнят их специальным бетоном. В итоге они создадут мощную конструкцию высотой более 70 м, диаметром почти 52 м и толщиной 800 мм, способную выдерживать не только ураганы, ударные волны, землетрясения и внешние взрывы, но и падение авиационной техники. Параллельно строители возводят и внутреннюю защитную оболочку, которая предотвратит выход радиоактивных веществ и ионизирующего излучения в окружающую среду.