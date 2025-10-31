Ряд пригородных поездов отменят в ноябре в Волгоградской области

10, 11, 17 и 18 ноября отменяются пригородные поезда Арчеда — Алексиково — отправлением со ст. Арчеда в 06:42 и прибытием на ст. Алексиково в 10:14; Алексиково-Урюпино — отправлением со ст. Алексиково в 10:52 и прибытием на ст. Урюпино в 11:42; Алексиково — Арчеда — отправлением со ст. Алексиково в 13:31 и прибытием на ст. Арчеда в 16:58; Урюпино-Алексиково отправлением со ст. Урюпино в 12:12 и прибытием на ст. Алексиково в 13:01.