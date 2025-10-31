Ряд пригородных поездов отменят в ноябре в Волгоградской области

В связи с капремонтом железнодорожных путей, в частности, 7,9, 14 и 16 ноября отменяется пригородный поезд Арчеда — Алексиково — отправлением со ст. Арчеда в 21:09 и прибытием на ст. Алексиково в 23:48.
8, 10, 15 и 17 ноября не будут курсировать пригородные поезда Алексиково-Урюпино — отправлением из Алексиково в 00:02 и прибытием на ст. Урюпино в 00:46; Урюпино-Алексиково — отправлением со ст. Урюпино в 01:50 и прибытием на ст. Алексиково в 02:34; Алексиково — Арчеда — отправлением со ст. Алексиково в 02:36 и прибытием на ст. Арчеда в 05:25.
10, 11, 17 и 18 ноября отменяются пригородные поезда Арчеда — Алексиково — отправлением со ст. Арчеда в 06:42 и прибытием на ст. Алексиково в 10:14; Алексиково-Урюпино — отправлением со ст. Алексиково в 10:52 и прибытием на ст. Урюпино в 11:42; Алексиково — Арчеда — отправлением со ст. Алексиково в 13:31 и прибытием на ст. Арчеда в 16:58; Урюпино-Алексиково отправлением со ст. Урюпино в 12:12 и прибытием на ст. Алексиково в 13:01.
Напомним, ранее сообщалось об изменении некоторых рейсов пригородных поездов в связи с праздничными днями.