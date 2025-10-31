Мост через реку Чемитоквадже в Сочи открыли после реконструкции

31 октября официально открыли движение по обновленному мосту через реку Чемитоквадже, рассказали в пресс-службе мэрии Сочи. Объект расположен на 125-м километре федеральной трассы А-147 Джубга — Сочи, вблизи села Зубова Щель.
Как отметили в мэрии, хотя мост находится на ныне второстепенном направлении автодороги, огибающем ущелье Зубова Щель (основной поток транспорта идет по современному Зубовскому виадуку — самому высокому автомобильному мосту в России, введенному в эксплуатацию в 1999 году), федеральные дорожники уделяют пристальное внимание поддержанию и старой ветки.
Капитальный ремонт, начавшийся в сентябре прошлого года, фактически представлял собой строительство нового сооружения. На месте старого моста возвели современную конструкцию из четырех пролетов длиной более 20 метров каждый. На новом объекте установлено энергоэффективное освещение, надежное барьерное ограждение, современная система ливневой канализации и две секции очистных сооружений.
На время проведения работ для жителей близлежащего поселка была организована альтернативная схема движения по недавно отремонтированному участку дороги, расположенному на 400 метров севернее. Специалисты ФКУ Упрдор «Черноморье» в течение 2023 года укрепили здесь склон, построив три подпорные стены, одна из которых находится прямо в русле реки. С 2022 года на этом участке капитально обновили уже три объекта.