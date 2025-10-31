В Югре запустили программу повышения квалификации для преподавателей химии

Сетевую программу повышения квалификации для преподавателей химии начали проводить в Сургутском государственном университете (СурГУ) в соответствии с целями национального проекта «Новые материалы и химия». Об этом сообщили в департаменте внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа.
«Мы разработали программу дополнительного профессионального образования, чтобы передать преподавателям вузов самые актуальные знания в области новых материалов, аналитического контроля и “зеленой” химии. Наша цель — помочь им подготовить специалистов, которые сразу будут отвечать вызовам времени и задачам нацпроекта. Это наш вклад в развитие технологического суверенитета страны», — подчеркнула директор Института естественных и технических наук СурГУ, кандидат химических наук, доцент Юлия Петрова.
Программа «Новые материалы и химия. Аналитический контроль и экологическая оценка объектов окружающей среды с риском техногенного загрязнения» стартовала 1 октября и уже объединила около 40 преподавателей из разных регионов страны. Ее слушатели изучают стратегии развития химической отрасли, использование искусственного интеллекта в образовании, специализированные дисциплины по химическим технологиям и анализу окружающей среды. Выпускники программы научатся работать с современными методами аналитического контроля и технологиями оценки состояния окружающей среды.
Нацпроект «Новые материалы и химия» направлен на снижение доли импорта химической и критически важной биотехнологической продукции, а также редких и редкоземельных металлов. По всей стране запланировано создание производств и центров компетенций в этой сфере, увеличение добычи дефицитного сырья, внедрение перспективных продуктов и поддержка отраслевых предприятий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.