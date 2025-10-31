В Минске 74-летняя женщина лишилась денег из-за любви к миллионеру из ОАЭ

В Минске 74-летняя женщина лишилась денег, влюбившись в якобы миллионера из Объединенных Арабских Эмиратов. Подробности рассказали в ГУВД Мингорисполкома.
Так, пенсионерка познакомилась в мессенджере с мужчиной, который за месяц, присылая фото роскошной жизни, убедил ее, что является миллионером из ОАЭ. Иностранец посулил минчанке дорогой подарок, и вскоре в мессенджере ей пришла ссылка о якобы почтовом отправлении, за доставку которого нужно заплатить.
Белоруска перевела на указанный счет 7000 рублей, но посылку не смогла получить, а «жених-миллионер» перестал выходить на связь и удалил переписку. Женщина поняла, что стала жертвой мошенников и пошла в милицию.
Еще житель Бреста может сесть на 20 лет за рисунки на стене.
А неприлично отгонявший комаров на пляже в Гомеле пенсионер пойдет под суд.