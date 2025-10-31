В Красноярске обновят ключевые улицы и общественные пространства к 400-летию города

«Комфортные пешеходные территории, променады, места отдыха создаются для горожан, для гостей города. Это направление работы очень востребовано. Неслучайно ему уделено особое внимание при подготовке к 400-летию Красноярска. Современные пространства для прогулок должны появляться в разных районах. При этом, создавая новое, нужно подтягивать уровень ранее созданных пространств. Эта задача учтена как отдельная в программе. К примеру, в следующем году более чем в 10 скверах на правом и левом берегах планируется замена уличной мебели», — сказал временно исполняющий полномочия главы города Роман Одинцов.