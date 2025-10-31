В Красноярске обновят ключевые улицы и общественные пространства к 400-летию города

Депутаты Горсовета одобрили программу развития ЖКХ и дорожного комплекса, которая войдет в основу городского бюджета, сообщает мэрия. На реализацию мероприятий предусмотрено более 10 млрд рублей, включая 9,2 млрд собственных средств города и 1,1 млрд из краевого и федерального бюджетов.
Главное внимание будет уделено ремонту и содержанию дорог. Уже определён перечень объектов по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Среди них — улицы Копылова, Годенко и проспект им. газеты «Красноярский рабочий», где создадут удобные пешеходные маршруты.
Особый акцент сделан на подготовке к 400-летнему юбилею Красноярска. В порядок приведут улицы исторического центра — Кирова и Диктатуры Пролетариата, начнётся благоустройство парка Гвардейский, а также модернизация скверов Энтузиастов и Космонавтов.
При поддержке губернатора региона город закупит 50 единиц новой техники для обслуживания дорог. Дополнительно выделены средства на ремонт фасадов зданий, освещение неосвещённых участков и ликвидацию несанкционированных свалок.
«Комфортные пешеходные территории, променады, места отдыха создаются для горожан, для гостей города. Это направление работы очень востребовано. Неслучайно ему уделено особое внимание при подготовке к 400-летию Красноярска. Современные пространства для прогулок должны появляться в разных районах. При этом, создавая новое, нужно подтягивать уровень ранее созданных пространств. Эта задача учтена как отдельная в программе. К примеру, в следующем году более чем в 10 скверах на правом и левом берегах планируется замена уличной мебели», — сказал временно исполняющий полномочия главы города Роман Одинцов.