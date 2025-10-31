В Петербурге участники смены Академии талантов освоили портретную съемку

Искусство портретной съемки осваивали участники смены Академии талантов в Санкт-Петербурге с 13 по 17 октября при поддержке национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в городском комитете по образованию.
Ребята узнали, что качественные кадры можно сделать не только на профессиональную технику, но и на обычный мобильный телефон. Педагог и руководитель фотоклуба «Апертура» Академии талантов Александр Реус уделил внимание работе с фотоаппаратом. Школьники узнали, для чего нужны разные объективы, что такое оптический зум и какие настройки камеры важны для более точной передачи настроения модели в кадре.
С особенностями съемки на телефон участников познакомил фотограф, победитель общероссийского конкурса театральной фотографии на IV фестивале театральной фотографии Михаил Ряховский. Дети подбирали освещение, выстраивали композицию на улице и в студии. В результате они получили снимки, не уступающие тем, что сделаны на фотоаппарат.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.