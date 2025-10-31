В Петербурге участники смены Академии талантов освоили портретную съемку

Ребята узнали, что качественные кадры можно сделать не только на профессиональную технику, но и на обычный мобильный телефон. Педагог и руководитель фотоклуба «Апертура» Академии талантов Александр Реус уделил внимание работе с фотоаппаратом. Школьники узнали, для чего нужны разные объективы, что такое оптический зум и какие настройки камеры важны для более точной передачи настроения модели в кадре.