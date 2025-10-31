Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пассажиры задержанного рейса остались без питания в аэропорту Хабаровска

Транспортная прокуратура проверяет соблюдение прав людей.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске проверяют авиакомпанию «Якутия» после задержки рейса Хабаровск — Нерюнгри. Самолет должен был вылететь утром 1 ноября в 9:00, но из-за технических причин вылет перенесли на 11:00. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

На рейс зарегистрировано 90 человек. Пока пассажиры ждали вылета, перевозчик не предоставил им питание, хотя обязан сделать это при длительной задержке.

Ситуацией занялась Хабаровская транспортная прокуратура. В ведомстве рассказали, что проводят проверку исполнения авиакомпанией требований законодательства о правах пассажиров. Если подтвердятся нарушения, будут приняты меры прокурорского реагирования.