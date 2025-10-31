Красноярские электрички в ноябрьские праздники пойдут по новому расписанию

Красноярские пригородные поезда в ноябрьские выходные, приуроченные к празднованию Дня народного единства, пойдут по новому расписанию. Как пишет «7 канал Красноярск» со ссылкой на КрасЖД, изменения вносятся для удобства пассажиров.
Так, сегодня, 31 октября, электрички курсируют по расписанию четверга. В субботу, 1 ноября, для большинства маршрутов будет действовать пятничное расписание.
2 ноября и 3 ноября составы будут курсировать по графику субботы, а 4 ноября — по расписанию воскресного дня. Также в праздники по особому графику поедут пригородные экспрессы.
Уточнить расписание можно по бесплатному телефону 8−800−775−00−00, на официальном сайте «Краспригорода» или в мобильном приложении РЖД.
