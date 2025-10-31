Ричмонд
В Роспотребнадзоре назвали вирусы, преобладающие в Ростовской области в октябре

На Дону распространились негриппозные вирусы.

Источник: Комсомольская правда

В конце октября в Ростовской области продолжили циркулировать вирусы негриппозной этиологии, отмечают в управлении Роспотребнадзора.

Сейчас в регионе чаще всего регистрируют аденовирус, парагрипп, риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус и РС-вирус.

Заболеваемость ОРВИ и гриппом пока не превышает пороговых значений, но ситуация может вскоре измениться. В связи с этим жителей Дона просят как можно скорее пройти вакцинацию от гриппа.

Напомним, прививку можно сделать в медицинской организации по месту проживания. Детей и подростков должны прививать в образовательных учреждениях. По данным на 23 октября, иммунизацию прошли более 1,3 млн жителей региона, это 32,9% от численности населения. Неблагоприятные реакции не отмечали.