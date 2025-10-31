Почти половина россиян считают иноагентов врагами, показал опрос

Россиян также спрашивали, могут ли они назвать СМИ, физических лиц и общественные объединения, которым присвоен статус иностранного агента. Так, чаще всего осведомленные об иноагентах называли Максима Галкина* (28%, признан в РФ иностранным агентом), Аллу Пугачеву (13%), которая таковой не является, и Андрея Макаревича* (8%, признан в РФ иностранным агентом).