В ОП не поддержали идею о переносе начала уроков в школах на девять утра

«Я считаю, что в этом вопросе стоит советоваться с психологами. Есть и другой аспект: многие родители стараются отвезти детей в школу и затем успеть на работу. Если работа начинается в девять, то кто будет отвозить детей? Учитывая, что не у всех есть возможность пользоваться общественным транспортом, а маленьких детей нужно провожать», — добавил Гриб.