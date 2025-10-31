В ОП не поддержали идею о переносе начала уроков в школах на девять утра

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Учебным заведениям стоит самостоятельно решать вопрос с переносом начала уроков на девять утра, при этом обязательно проконсультировавшись с родителями учеников, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.
«Я бы не поддерживал эту инициативу на данном этапе. Лучше дать больше прав самим учебным заведениям в решении этого вопроса и обязательно консультироваться с родителями о том, как им удобнее», — сказал Гриб.
Замсекретаря ОП РФ отметил, что вопрос начала уроков в девять часов и закрепления пятидневной учебной недели остается дискуссионным. По его словам, зимой, особенно в ноябре — декабре, начинать занятия в это время может быть непросто из-за темноты, тогда как весной, ближе к маю, такая мера уже не вызывает особых затруднений.
«Я считаю, что в этом вопросе стоит советоваться с психологами. Есть и другой аспект: многие родители стараются отвезти детей в школу и затем успеть на работу. Если работа начинается в девять, то кто будет отвозить детей? Учитывая, что не у всех есть возможность пользоваться общественным транспортом, а маленьких детей нужно провожать», — добавил Гриб.
