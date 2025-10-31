Пенсионерка из Воронежской области помогла задержать курьера мошенников

Как рассказали в пресс-службе регионального управления МВД, изначально пенсионерке позвонил «прокурор», который обвинил ее в пособничестве террористам из-за якобы осуществленного перевода денег с ее счета в недружественную страну. После этого в схему включились «юрист», «следователь» и «налоговая», которые стали объяснять женщине, как она может спасти свои средства.



Женщина сообщила злоумышленникам, что у нее на счете есть два миллиона рублей, но сняла она только один, и согласилась встретиться с курьером для передачи денег и получения «декларации». Изучив документ, она сразу поняла, что он не настоящий, но все же передала посыльному около 10 000 рублей, завернутые в газету. А после этого позвонила полицейским и детально описала девушку-курьера и автомобиль, на котором она передвигалась.



Благодаря действиям пенсионерки, оперативникам удалось задержать пособницу мошенников. Ей оказалась 22-летняя жительница Ленинградской области, которая призналась, что сама стала жертвой аферистов и была вынуждена выполнять их поручения.



В настоящее время уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ, полицейские разыскивают организаторов преступной схемы.