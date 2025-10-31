Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Люди еще не поняли, где они живут». Лукашенко оценил место в Беларуси, где воздух в 300 раз чище, чем в Минске

Лукашенко сказали, где в Беларуси воздух в 300 раз чище, чем в Минске.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, где в Беларуси воздух в 300 раз чище, чем в Минске, сообщает телеграм-канал БелТА.

Ранее «Комсомолка» писала, что 31 октября глава государства проинспектирует производство и туризм в Березинском заповеднике, изучит вопросы создания новых рабочих мест и другие.

И белорусскому лидеру сказали, что воздух в Березинском биосферном заповеднике в 300 раз чище, чем в Минске. Александр Лукашенко оценил преимущества этого заповедного места, заметив, что белорусы еще просто не осознали этого.

— Люди наши еще не оценили и не поняли, где они живут. Святое место, — подчеркнул президент Беларуси.

Кроме того, Александр Лукашенко сказал, на что нужно тратить деньги в Беларуси.

Напомним, Александр Лукашенко вернулся с новой проверкой в Витебскую область спустя неделю.

Ранее мы писали, что эксперимент с воздухом начался в Минске.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше