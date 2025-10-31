«Люди еще не поняли, где они живут». Лукашенко оценил место в Беларуси, где воздух в 300 раз чище, чем в Минске

Стало известно, где в Беларуси воздух в 300 раз чище, чем в Минске, сообщает телеграм-канал БелТА.
Ранее «Комсомолка» писала, что 31 октября глава государства проинспектирует производство и туризм в Березинском заповеднике, изучит вопросы создания новых рабочих мест и другие.
И белорусскому лидеру сказали, что воздух в Березинском биосферном заповеднике в 300 раз чище, чем в Минске. Александр Лукашенко оценил преимущества этого заповедного места, заметив, что белорусы еще просто не осознали этого.
— Люди наши еще не оценили и не поняли, где они живут. Святое место, — подчеркнул президент Беларуси.
Кроме того, Александр Лукашенко сказал, на что нужно тратить деньги в Беларуси.
Напомним, Александр Лукашенко вернулся с новой проверкой в Витебскую область спустя неделю.
Ранее мы писали, что эксперимент с воздухом начался в Минске.