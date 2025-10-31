Петербургские ученые научились находить химикат в воде с помощью смартфона

В результате коллектив ученых Санкт‑Петербургского университета разработал и протестировал простой способ с детектированием камерой смартфона для определения химиката в воде. По словам профессора Ирины Тимофеевой, он позволяет определять содержание вещества даже на уровне ниже предельно допустимой концентрации. При этом методику можно применить и вне лаборатории — для этого достаточно ориентироваться на специальный график при регистрации интенсивности окраски экстракта с помощью камеры смартфона.