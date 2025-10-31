Петербургские ученые научились находить химикат в воде с помощью смартфона

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) разработали технологию определения химиката в воде с помощью смартфона. Такие исследования отвечают задачам национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в вузе.
В этом способе применяется метод колориметрии при помощи камеры смартфона с использованием растворителей нового поколения. Это позволит заменить дорогостоящие, менее точные и токсичные способы. Во время фильтрации воды большая часть примесей удерживается и не проходит на следующие этапы очистки. Однако в некоторых ситуациях частицы могут оставаться в воде, что становится опасным для человека.
В результате коллектив ученых Санкт‑Петербургского университета разработал и протестировал простой способ с детектированием камерой смартфона для определения химиката в воде. По словам профессора Ирины Тимофеевой, он позволяет определять содержание вещества даже на уровне ниже предельно допустимой концентрации. При этом методику можно применить и вне лаборатории — для этого достаточно ориентироваться на специальный график при регистрации интенсивности окраски экстракта с помощью камеры смартфона.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.