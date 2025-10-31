Летчик-космонавт показал, как сейчас выглядит Черное море из космоса

Летчик-космонавт Олег Артемьев опубликовал в своем Telegram-канале уникальные кадры Черного моря, снятые с борта Международной космической станции.
На видео можно увидеть, как с высоты орбиты выглядят волны, омывающие побережье.
Публикация приурочена к Международному дню Черного моря, который отмечается 31 октября. Эта дата напоминает о важности бережного отношения к морю и сохранения его природных богатств для будущих поколений.
Напомним, космонавт Олег Артемьев поделился впечатляющей фотографией Крымского полуострова, снятой с борта Международной космической станции.
