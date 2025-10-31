Летчик-космонавт показал, как сейчас выглядит Черное море из космоса

Ранее мы писали, что специалисты Севастопольского государственного университета получили добавки соединений вольфрама для создания материалов, защищающих от гамма- и рентгеновского излучения. На практике приметь разработку можно на радиозащитных конструкциях в рентген-кабинетах, помещениях АЭС и космических станциях.