Летчик-космонавт показал, как сейчас выглядит Черное море из космоса

Летчик-космонавт Олег Артемьев показал Черное море с борта МКС.

Источник: Тг-канал космонавта Олега Артемьева

Летчик-космонавт Олег Артемьев опубликовал в своем Telegram-канале уникальные кадры Черного моря, снятые с борта Международной космической станции.

На видео можно увидеть, как с высоты орбиты выглядят волны, омывающие побережье.

Публикация приурочена к Международному дню Черного моря, который отмечается 31 октября. Эта дата напоминает о важности бережного отношения к морю и сохранения его природных богатств для будущих поколений.

Напомним, космонавт Олег Артемьев поделился впечатляющей фотографией Крымского полуострова, снятой с борта Международной космической станции.

Ранее мы писали, что специалисты Севастопольского государственного университета получили добавки соединений вольфрама для создания материалов, защищающих от гамма- и рентгеновского излучения. На практике приметь разработку можно на радиозащитных конструкциях в рентген-кабинетах, помещениях АЭС и космических станциях.