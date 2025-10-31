Матери 30 детей из Башкирии, пострадавшей в ДТП, собрали ногу по частям

Напомним, ДТП произошло 12 октября в Саратовской области. Там грузовик врезался в автомобиль «Газель», перевозивший гуманитарную помощь от башкирских активистов. Ирина получила серьезные травмы, поскольку удар пришелся именно на ее место. После двухнедельного лечения в балаковской больнице пациентку перевезли в Уфу для проведения операции.