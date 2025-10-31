Матери 30 детей из Башкирии, пострадавшей в ДТП, собрали ногу по частям

В уфимской больнице № 22 провели сложную операцию волонтеру Ирине Вервельской, которая пострадала в аварии по пути в зону специальной военной операции. Врачам удалось восстановить поврежденную ногу женщины, и сейчас ее состояние постепенно улучшается.
Напомним, ДТП произошло 12 октября в Саратовской области. Там грузовик врезался в автомобиль «Газель», перевозивший гуманитарную помощь от башкирских активистов. Ирина получила серьезные травмы, поскольку удар пришелся именно на ее место. После двухнедельного лечения в балаковской больнице пациентку перевезли в Уфу для проведения операции.
Как рассказала глава Благовещенского района Башкирии Анна Карабанова, оперировавший хирург Павел Камзин оказался земляком пострадавшей, он тоже родом из Благовещенска и даже учился вместе с дочерью Ирины. Медик тщательно восстановил целостность кости, и теперь, по словам главы, перелом успешно заживает.
Несмотря на происшествие, собранная волонтерами помощь все же достигла адресатов: активисты из Саратовской области взяли на себя доставку груза.
Добавим, что в семье Ирины Вервельской 30 детей: трое родных, двое усыновленных и 25 приемных. Ее супруг и двое сыновей сейчас находятся в зоне боевых действий.
