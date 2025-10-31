Эксперт рассказала, какие продукты помогут предотвратить инфаркт

— Нужно отказаться от газировки, сахарозаменителей, есть меньше соли, колбас, белого хлеба и не употреблять алкоголь. Основу рациона должны составлять зелень, овощи и фрукты, овсянка и гречка — ежедневно. Также стоит не забывать о бобовых, — пояснила специалист.