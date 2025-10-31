Ричмонд
Эксперт рассказала, какие продукты помогут предотвратить инфаркт

Врач Чайковская: овощи и бобовые снижают вероятность инфаркта.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Сделав овощи и бобовые основой своего рациона, можно уменьшить риск сердечного приступа. Об этом заявила NEWS.ru кардиолог Мария Чайковская. Эффективная диета предполагает отказ от вредных продуктов и принятие средиземноморских принципов питания.

— Нужно отказаться от газировки, сахарозаменителей, есть меньше соли, колбас, белого хлеба и не употреблять алкоголь. Основу рациона должны составлять зелень, овощи и фрукты, овсянка и гречка — ежедневно. Также стоит не забывать о бобовых, — пояснила специалист.

Для профилактики инфаркта крайне важны два приема жирной рыбы в неделю, а также умеренное количество орехов, семян и кисломолочных продуктов.

