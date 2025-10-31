Собянин рассказал о строительстве моста-паруса на западе Москвы

По его словам, новый мост с четырьмя полосами движения обеспечит выезд из района Филевский Парк на Северо-Западную хорду. В итоге появится дополнительный маршрут — можно будет проще и быстрее добраться до кластера в Мневниковской пойме и территории ГКНПЦ имени Хруничева, где недавно открыли Национальный космический центр.