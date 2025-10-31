Собянин рассказал о строительстве моста-паруса на западе Москвы

«Смонтировано больше половины пролетного строения моста-паруса в створе ул. Новозаводская. Строительство ведем “в навес” — эта современная технология позволяет собирать мост прямо над водой, без остановки движения электросудов по Москве-реке», — написал Собянин.
Он уточнил, что уже установлены две большие секции пролета — над левым берегом и руслом реки. «Сейчас производим работы по укрупнительной сборке металлоконструкций. Потом начнем монтировать пролетное строение над правым берегом и возводить 86-метровый пилон — он станет опорой всей конструкции», — отметил мэр.
По его словам, новый мост с четырьмя полосами движения обеспечит выезд из района Филевский Парк на Северо-Западную хорду. В итоге появится дополнительный маршрут — можно будет проще и быстрее добраться до кластера в Мневниковской пойме и территории ГКНПЦ имени Хруничева, где недавно открыли Национальный космический центр.