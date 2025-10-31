Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин рассказал о строительстве моста-паруса на западе Москвы

Мост-парус в створе ул. Новозаводская на западе столицы строится без остановки движения по Москве-реке. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Max.

Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

«Смонтировано больше половины пролетного строения моста-паруса в створе ул. Новозаводская. Строительство ведем “в навес” — эта современная технология позволяет собирать мост прямо над водой, без остановки движения электросудов по Москве-реке», — написал Собянин.

Он уточнил, что уже установлены две большие секции пролета — над левым берегом и руслом реки. «Сейчас производим работы по укрупнительной сборке металлоконструкций. Потом начнем монтировать пролетное строение над правым берегом и возводить 86-метровый пилон — он станет опорой всей конструкции», — отметил мэр.

По его словам, новый мост с четырьмя полосами движения обеспечит выезд из района Филевский Парк на Северо-Западную хорду. В итоге появится дополнительный маршрут — можно будет проще и быстрее добраться до кластера в Мневниковской пойме и территории ГКНПЦ имени Хруничева, где недавно открыли Национальный космический центр.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше